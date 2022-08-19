Antalya - Kemer otoyolunda feci kaza! Otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, çekiciye çarptı: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza, saat saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi. Seyhmuz F. (61) idaresindeki içerisinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsü, Ömer Kızılağaç (22) hakimiyetinde olan üzerinde geri dönüşüm kamyonu bulunan 07 VFB 08 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

MİDİBÜS ŞÖFÖRÜ SIKIŞTI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs şoförü Şeyhmuz F. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

27 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 27 kişi sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslara çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

"TRAFİK KİLİTLENMİŞTİ, MİDİBÜS O SIRA ARKAMDAN VURDU"

Kazayı anlatan, çekicinin sürücüsü Ömer Kızılağaç, “Trafik kitlenmişti, ben de aracı durdurdum. Midibüs o sıra arkamdan vurdu. Şoför abi virajı aldıktan sonra görmedi herhalde” dedi.

OTEL ÇALIŞANLARI KAZA YERİNE GELDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen otel çalışanlarının servis midibüsündeki yaralıların isimlerini not etmeye çalıştığı gözlendi. Çalışanların yaralı sayısının fazla oluşundan dolayı bilgilere ulaşmakta güçlük çektiği görüldü.

MİDİBÜSTEKİ HASAR KAZANIN ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan, kaza sonrası midibüsün koltuklarının tamamının öne doğru eğilmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ön tarafı hurdaya dönen midibüs, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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