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Antalya-Kıbrıs arasında deprem!

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssü Anamur ile Gazipaşa açıklarında Kıbrıs'la Türkiye arasında...

Antalya-Kıbrıs arasında deprem!

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssü Anamur ile Gazipaşa açıklarında Kıbrıs'la Türkiye arasında...

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