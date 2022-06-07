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  3. Antalya Serik'te tepki çeken olay! Öğrenci Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı, arkadaşlara kaydı aldı

Antalya Serik'te tepki çeken olay! Öğrenci Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı, arkadaşlara kaydı aldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir okulda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı video tepki çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan videonun Antalya'nın Serik ilçesinde çekildiği iddia edildi. Bir okulda çekilen görüntülerde bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı diğer bir öğrencinin ise tekme attığı görülüyor.

Ayrıca videodaki küfür sesleri ve gülüşmeler de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerin ardından ilçe ve il milli eğitim müdürlüğünün harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor. 

Öte yandan Kur'an-ı Kerim'e yapılan büyük saygısızlık sosyal medyada tepki çekti. 
 

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir okulda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı video tepki çekti. Antalya'nın Serik ilçesindeki bir okulda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı video tepki çekti. Antalya'nın Serik ilçesindeki bir okulda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı video tepki çekti. Antalya'nın Serik ilçesindeki bir okulda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı video tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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