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  3. Antalya uçağında akıllara durgunluk veren olay: Yolcular acil çıkış kapısını açtı

Antalya uçağında akıllara durgunluk veren olay: Yolcular acil çıkış kapısını açtı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bulunan yolcular, nefessiz kaldıklarını belirterek acil çıkış kapısını açtılar. Belirttikleri gerekçe nedeniyle paniğe kapılan yolcuların acil çıkış kapısını açması sonucu uçağın solundaki acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.

Antalya uçağında akıllara durgunluk veren olay: Yolcular acil çıkış kapısını açtı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan akıl almaz görüntüler geldi. Moskova'dan Antalya'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bulunan yolcular, klimalardaki arıza nedeniyle nefes almakta sorun yaşadı. Sorunun devamında nefessiz kaldıklarını belirten yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.

HAVASIZLIKTAN ŞİKAYET ETTİ

Rusya'nın başkenti Moskova akıl almaz bir olaya sahne oldu. Moskova'dan Antalya'ya saat 02.20'de kalkmak için hazırlanan Rossiya Airlines'e ait 5625 sefer sayılı uçağa yolcular alındı. Kalkışa hazırlanan uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı. Uçağın klimalarındaki arıza nedeniyle nefessiz kalan yolcular acil kapısını açtı, o şekilde nefes almaya çalıştılar.

Antalya uçağında akıllara durgunluk veren olay: Yolcular acil çıkış kapısını açtı

ACİL TAHLİYE KAYDIRAĞI DEVREYE GİRDİ

Nefes alamadıkları gerekçesiyle paniğe kapılan yolcuların acil çıkış kapısını açması sonucu uçağın solundaki acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları aşağı indirmek zorunda kaldı. Rossiya Airlines yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa transfer edilerek, uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, havayolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını ifade etti.

 

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