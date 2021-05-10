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Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada sakinlik Antalya ve Muğla'da yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam edildi.

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanırken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

MUĞLA

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlar boş kaldı.

Marmaris'te de kısıtlama nedeniyle Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddeleri sessizliğe büründü

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nin girişinde ve sahil kısmında da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi.

Menteşe ilçesinde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI 

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği devam ediyor

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