Antalya'da 1 kişi 15 metrelik falezlerden düştü

Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nun yanında bulunan falezlerden düşen Mehmet Türker (19), itfaiye ve polis ekipleri bağlandığı sedye çekilerek yukarı çıkarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Atatürk Parkı içerisinde bulunan Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nun yanındaki falezlerde meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber açık hava tiyatrosundaki konsere gelen Mehmet Türker, falezlerin olduğu noktaya doğru ilerledi. Ot ve çalılık alanda ayağı kayan genç, 15 metre yükseklikten otluk alana düştü. Mehmet Türker'in düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 15 metre aşağıya düşen Türker'i kurtarmak için merdiven yardımıyla inerken, genci aşağıda sedyeye bağladı. Sarkıtılan halata bağlanan Türker, itfaiye ve polislerin birlikte halatı çekmesiyle yukarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin boyunluk taktığı Türker'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Türker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.