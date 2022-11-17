Antalya’da 19 okulun çatısına güneş enerjisi sistemi kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu 1000 Okul" projesi çerçevesinde turizm kenti Antalya'da 19 okulun çatısına güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu çerçevede Kazım Şanöz Ortaokulu'nun çatısına ilk sistem kuruldu ve yüzde 20 enerji tasarrufu sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu 1000 Okul" projesi hayata geçiriliyor. Proje bünyesinde Türkiye genelinde bin, Antalya'da ise 19 okula güneş enerjisi santrali kurulması hedefleniyor. Turizm kenti Antalya'da ilk santral Muratpaşa ilçesindeki Kazım Şanöz Ortaokulu'nun çatısına meslek lisesi öğrencileri tarafından kuruldu. Okul enerji ihtiyacının yüzde 20'sini güneşten karşılamaya başladı. İlk etapta 19 okulun çatısının güneş enerjisi santralleri ile donatılması hedeflenirken, bu sayının verilecek desteklerle tüm okullara yayılması amaçlanıyor.

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"Meslek lisesi öğrencileri yapıyor"

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Özdemir, Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Antalya'da da meslek lisesi öğrencilerinin üretim yaparak ülke ekonomisine katkı verdiğini kaydetti. Özdemir, Kepez Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilebilir Teknoloji Bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından okulların çatısına güneş enerjisi panelleri kurulduğunu söyledi. Bu sistemle hem okulların elektrik giderlerini düşürmeyi hem de kamu giderini düşürmeyi hedeflediklerini aktaran Özdemir, "Milli Eğitim Bakanlığımızın "Çevre Dostu 1000 Okul" projesi bünyesinde bu çalışmaları başlattık. İlk örnekleri kurmaya başladık. Antalya'daki tüm okullarımızda yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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"Tüm okulları hedefliyoruz"

Antalya'da yılın 300 gününden fazla güneşin kendini gösterdiğini belirten Özdemir, "Güneş enerjisi santralleri kurarak kamu giderlerinde ciddi bir tasarruf sağlanacaktır. Kazım Şanöz Ortaokulu'nda ilk örneğini görüyoruz. Finike'de bir okulumuza başlıyoruz. İmkanlarımız dahilinde tüm okullarımıza yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.