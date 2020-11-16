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  3. Antalya'da 4 çocuğun sokakta ekonomi ve kur tartışması sosyal medyada ilgi gördü

Antalya'da 4 çocuğun sokakta ekonomi ve kur tartışması sosyal medyada ilgi gördü

Antalya'dan geldiği öğrenilen görüntülerde, 4 küçük çocuğun sokakta ekonomiye dair tartışma yapması, kur fiyatlarını değerlendirmesi ve diğer ülkelerdeki işçi ve memur maaşlarıyla Türkiye maaşlarını kıyaslaması sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Antalya'da çekildiği öğrenilen görüntülerde yer alan 4 çocuğun hararetli bir şekilde ekonomi tartışması, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. 

Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı bir sokakta toplanan çocukların kur tartışması yapması ve yabancı ülkelerdeki maaşları değerlendirmesi dikkatlerden kaçmadı. ABD ve Kore'deki işçi ve memur maaşlarıyla Türkiye'deki maaşları kıyaslayan sevimli çocukların videolarını izleyenler, Z kuşağı hakkındaki yorumlarını yeniden gözden geçirdi.  

Çocukların o anları sosyal medyada yurttaşlar tarafından sıkça paylaşıldı.

Berna Akkaya
Editör


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