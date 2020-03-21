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Antalya’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları durduruldu!

Toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanan 65 yaş ve üzeri yolcular için Antalya'dan da karar geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu avantajlı kartların tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Antalya’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları durduruldu!

Önce Ankara, sonra İzmir, şimdi ise Antalya... Hepsi 65 yaş ve üzeri için ücretsiz kart kullanımını durdurdu...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını geçici olarak durdurdu.

YARIN SABAH BAŞLIYOR

Uygulamanın yarın sabah başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Antalya’mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir.
  • Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur.



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