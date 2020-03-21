Antalya’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları durduruldu!

Önce Ankara, sonra İzmir, şimdi ise Antalya... Hepsi 65 yaş ve üzeri için ücretsiz kart kullanımını durdurdu...

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını geçici olarak durdurdu.

YARIN SABAH BAŞLIYOR

Uygulamanın yarın sabah başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: