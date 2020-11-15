Antalya'da bir kadın beslediği hamsterı tokatlayıp ısırmaya çalıştı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çekilen görüntülerde güpegündüz kucağındaki hamsterı tokatlayıp ısıtmaya çalışan kadın tepkilerin odağı oldu.

ÇEVREDEKİLERİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı.

Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına eleştiriler üst üste geldi.