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  3. Antalya'da bir şahıs alkollün üzerine ağrı kesici içince canından oldu!

Antalya'da bir şahıs alkollün üzerine ağrı kesici içince canından oldu!

Antalya'da arkadaşının evinde alkollüyken ağrı kesici hap içip rahatsızlanan 62 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da bir şahıs alkollün üzerine ağrı kesici içince canından oldu!

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Süleyman Sertel (62) isimli şahıs, kadın arkadaşının evinde fenalaştı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Süleyman Sertel ile birlikte hastaneye gelen kadın, Süleyman Sertel'in kendisini ziyarete geldiğini, birlikte alkol aldıklarını, Süleyman Sertel'in başı ağrıdığı için alkolle birlikte ağrı kesici aldığını, biraz sonra da fenalaştığını söyledi.

Süleyman Sertel'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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