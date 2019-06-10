Antalya'da büyük dram! Bu acı yürekleri dağladı

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında, Antalya Döşemealtı'nın Düzlerçamı Milli Parkı’nda bulunan ormanlık alanda gerçekleşti. Piknik alanının yan tarafındaki ormanlık alanda ailesi ile birlikte adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılı olan, 2 kişi gördü. Mesut Özalp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kontrolde bulundu. Yaptıkları kontrolde, Ersin B. ve oğlu Erden B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından baba- oğlun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"TORUNUM ANNE VE BABASI ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİK YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Yapılan otopsinin ardından Ersin B.’nin cenazesi, bugün babası Ramazan B. tarafından morgdan alındı. Ramazan B., "Torunum annesiyle babası arasındaki geçimsizlik yüzünden öldü" dedi.

Ersin B.’nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep’e götürüldü. Erden B.’nin cenazesi ise dayısı Gökhan Demirbağ tarafından morgdan alındı. Erden B.’nin cenazesi ise Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.