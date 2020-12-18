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  3. Antalya’da ‘Canınız çeksin’ konseptiyle koronavirüs partisi verdiler!

Antalya’da ‘Canınız çeksin’ konseptiyle koronavirüs partisi verdiler!

Antalya'da bir villada pandemiye aldırış etmeden parti düzenlendi. Partide çekilen fotoğraf kareleri sosyal medyada "Canınız çeksin" notuyla yayınlandı.

Antalya’da ‘Canınız çeksin’ konseptiyle koronavirüs partisi verdiler!

Vaka artışının yüzde yüz olduğu illerden biri olan Antalya'da dün akşam bir villada buluşan gençler parti düzenledi. Saat 22.00'den sabah saatlerine kadar devam eden partide hiçbir tedbir alınmadı. Sosyal mesafe, hijyen ve maskenin yok sayıldığı partide gençler birbirlerine sarılarak dans etti.

Partiye katılan gençler çektikleri görüntüleri, "Canınız çeksin', "Eğlence başlasın" , "Yapıyoruz bu dansı" notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu villayı tespit ederek, partiye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.

Antalya’da ‘Canınız çeksin’ konseptiyle koronavirüs partisi verdiler!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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