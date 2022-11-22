Antalya'da çıkan hortumda muz ağaçları ve meyvelerİ zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan hortumda bazı muz seralarında hasar oluştu.

İlçede gece saatlerinde kuvvetli sağanakla fırtına etkili oldu. Çolaklı Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı seraların çatısı çöktü, muz ağaçları ve meyveler zarar gördü.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, seralarda incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

16-17 dönüm serada zarar oluştu

Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle 16-17 dönüm serada zarar oluştuğunu belirterek, üreticilerin bu tür afetlere karşı seralarını ve tarım ürünlerini sigorta yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Üreticilerden Ferhat Açar da 5,5 dönümlük muz serasının 4 dönümünün çatısının çöktüğünü, ürünlerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Hakan Akar ise 14 dönüm muz serasının 7 dönümünde ciddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Sabah geldiklerinde seralarının hortumdan dolayı çöktüğünü gördüklerini anlatan Haydar Ünal, sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarına başladığını aktardı.