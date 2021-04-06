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  3. Antalya'da Dalgakıran operasyonu kapsamında aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Antalya'da Dalgakıran operasyonu kapsamında aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K. tutuklandı.

Antalya'da Dalgakıran operasyonu kapsamında aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ve ilçede bir süre önce düzenlenen "Dalgakıran" operasyonu kapsamında arandığı tespit edilen Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Ö.K, aracıyla seyir halindeyken jandarma ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma aracına ve bir otomobile çarpan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ö.K'nin aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 775 liraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Antalya'da Dalgakıran operasyonu kapsamında aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Antalya'da Dalgakıran operasyonu kapsamında aranan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

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