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Antalya'da dehşet: Çocuk parkında, yanında enjektörle bir erkek cesedi bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan erkek cesedi, görenleri dehşete düşürdü. Cesedin 41 yaşındaki Can Vurgun'a ait olduğu belirlenirken, ölü adamın yanındaki enjektör, dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da dehşet: Çocuk parkında, yanında enjektörle bir erkek cesedi bulundu!

Antalya'daki bir çocuk parkında, yerde yatan erkek cesedi görenleri dehşete düşürdü. Cesedin kimliğini belirleyen ekipler, 41 yaşındaki Can Vurgun'un uyuşturucudan çok sayıda sabıka kaydı olduğunu tespit etti. 

CESEDİN YANINDA ENJEKTÖR BULUNDU

Bugün öğle saatlerinde, Anlatya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Yeşildere Mahallesi, 2862 Sokak'ta bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, parktaki vatandaşlar, yerde hareketsiz yatran biri olduğunu fark etti. Durumun derhal yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ölmüş olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni yanında bulunan enjektörün de aynı kişiye ait olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCUDAN ÇOK SAYIDA KAYDI VARMIŞ 

Polis ekiplerinin aramasıyla kimlik bilgilerine ulaşılan cesedin, 41 yaşındaki Can Vurgun'a ait olduğu belirlenirken kolunda çok miktarda iğne izi bulunan Vurgun'un uyuşturucudan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Vurgun'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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