Antalya'da dehşet: Otel odasında ölü bulundu
Tatil yapma amacıyla Antalya'nın Alanya ilçesine gelen 42 yaşındaki Ukrayna uyruklu turist kadın, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Koronavirüs testi de yapılan kadının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 42 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya'nın Payallar Mahallesi Öztürkler Caddesi üzerindeki bir otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu Kateryna Zubanyeva (42), sabah saatlerinde eşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Eşinin resepsiyonu arayıp yardım istemesi üzerine otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrollerde Zubanyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zubanyeva'nın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan Zubanyeva'ya korona virüs testi de yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.