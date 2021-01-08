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  3. Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde Melek İpek isimli kadın kendisini kelepçe takarak saatlerce döven kocası Ramazan İpek'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde gerçekleşti  Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile eşi Melek İpek arasında, dün gece yaşadıkları müstakil evde çıkan tartışma sonucu Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. Dayak ve gördüğü işkence nedeniyle gözleri şişen ve yüzünde morluklar oluşan kadını ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirten koca Ramazan İpek daha sonra evden ayrıldı. 

TÜFEKLE VURDU, SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI

Sabah eve dönen Ramazan İpek,'i Melek İpek, tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra Melek İpek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu.  Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

İKİ ÇOCUK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde  evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek ise gözaltına alındı.

Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Olayı haber alıp gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken Jandarma ekipleri bu kişileri güçlükle sakinleştirildi.

Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

EŞİNİ DÖVDÜKTEN SONRA İÇKİLİ PAYLAŞIM

Ramazan İpek'in geceki dayak olayından önce sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İpek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'da dehşet veren olay! Kelepçe takarak kendisini döven kocasını daha fazla dayanamadı

Tayfun Altuntaş
Editör


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