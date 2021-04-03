Antalya'da down sendromlu çocuğun cansız bedeni Irmaktan çıkarıldı

Antalya Mavgat'ta Fatmana - Osman Ali Çimen çifti oğulları Rafettin Uğur ile birlikte Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya gitti.

Aile, bir süre sonra gözden kaybolan 10 yaşındaki Rafettin Uğur'u bulmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Uğur'un piknik alanının yakınlarında bulunan Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek arama o bölgede yoğunlaştı.

Down sendromlu olduğu öğrenilen küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına destek veren rafting işletmesinin çalışanları, çocuğun cansız bedenine 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında ulaştı. Ekipler, talihsiz çocuğun cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.