Antalya'da feci kaza! Motosikletli gençler yola savruldu... Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalaştı

Mehmet Diyar İnaç adlı sürücü, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağında yaşanan intihar teşebbüsüne müdahale etmek için yolun sağında park etti. O sırada arkadan gelen Mustafa Levent Savar’ın kullandığı motosiklet park halinde araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Savar ve arkadaşı Onur Berat Deniz motosikletle birlikte yere düştü. Kaza nedeniyle yola savrulan parçalar köprüyü savaş alanın çevirdi.

Kaza dolayısıyla yol kapandı ve uzun araç kuyrukları 112 ekibinin gelişini geciktirdi. İlk ambulans ters yönden gelerek yaralılara müdahale etti. Mustafa Levent Savar ambulansa alınırken, Onur Berat Deniz ambulansın gelememesi nedeniyle uzun süre yolda yerde beklemek zorunda kaldı. 112 ekipleri, bir taraftan ambulanstaki gence, diğer taraftan da yerde yatan gence yardım etti.

BİRBİRLERİNE SESLENEREK TESELLİ ETTİLER

Kazanın ardından yaralanan ve yola savrulan 2 genç, diğer arkadaşının yaşadığından emin olmak için sürekli ismini söyleyip birbirlerine seslendiler. Gençler, kendi durumunun iyi olduğunu söyleyerek birbirlerini teselli etmeye çalıştılar.

112 GÖREVLİSİ MONTUNU YERDEKİ GENCE ÖRTTÜ

Mustafa Levent Savar’ın ambulansa alınmasının ardından Onur Berat Deniz yattığı yerde ambulans beklemeye devam etti. Ambulansın trafiğe takılması nedeniyle bekleme süresi uzarken, yaralı genç, yerin çok soğuk olduğunu, üşüdüğünü söyledi. Gencin üşüdüğünü gören 112 görevlisi, önce ambulansta sedye üzerine serdikleri bezi, ardından da üzerindeki montu çıkararak gencin üzerine örttü.

BABA, OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİ

Kazayı duyarak olay yerine koşan ve Onur Berat Deniz’in babası olduğu öğrenilen şahıs, yolda yatan oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi. Oğlunun ölmediğini öğrenince biraz olsun rahatlayan şahıs, yine de üzüntüden ne yapacağını bilemedi.

İNTİHAR EDEN KADINI ENGELLEMEK İSTEMİŞ

Motosikletin çarptığı park halindeki araç sürücüsünün, köprünün karşı şeridinde intihar girişiminde bulunan kadına yardım amacıyla durduğu belirlendi.

Yolun sağında park halindeki aracın sürücüsü Mehmet Diyar İnaç, Side’den Manavgat’a gelirken, köprünün korkuluklarında bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu, seslenmelerine rağmen umursamadığını belirterek, “Hemen 112’yi arayarak durumu bildirdim. Sonra yolun karşı şeridinden dönüp geldim ve aracımı yolun sağına park ettim. Gelip kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştım. Polis arkadaşlar da geldi ve kadını ikna edip olduğu yerden aldık. Tam kadını kurtardığımız sırada güm diye bir ses geldi. Baktığımızda motosikletin aracıma arkadan çarptığını ve motosikletle birlikte 2 kişinin yere savrulduğunu gördüm. Allah’tan can kaybı olmadı. Arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum” dedi.