Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Korkunç kaza, saat akşam saatlerine doğru Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi.

Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki 42 DCZ 32 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki 57 ABN 021 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

95 metre sürüklendi

Otomobilin üç şeritli yolda kontrolden çıkıp önce orta şeride, sonra da otobüsün şeridine geçip altına girdiği kazada otomobil otobüsün altında yaklaşık 95 metre sürüklendi.

1 ölü 4 yaralı

Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı. 112 Acil Servis'e yapılan kaza ihbarı üzerine trafik, jandarma ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı

Araçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı yolcu otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Otobüsün kendi şeridinde ilerlediği anlarda otomobilin bir anda otobüsün önüne çıkması ve altına girmesi saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle ön koltukta oturan bir kadın yolcunun yerinden savrularak şoförün yanına düştüğü anlar da kayda girdi. Şoförün bir yandan otobüsü kontrol etmeye çalışıp, bir yandan da üzerine doğru gelen kadını koluyla durdurmaya çalıştığı görüldü.