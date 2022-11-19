Antalya'da gümrük kaçağı 13 bin 416 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şüphelilerin sosyal medya üzerinden elektronik sigaranın satışını yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan bir şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

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Antalya'da gümrük kaçağı 13 bin 416 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi

Antalya'da gümrük kaçağı 13 bin 416 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Şüphelinin sosyal medya üzerinden elektronik sigaranın satışını yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan bir şüpheliye işlem yapıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde ithalatı ve satışı yasak olan elektronik sigara likiti ve elektronik sigaranın depolanarak sosyal medya üzerinden satışının ve dağıtımının yapıldığı bilgisi elde edildi. 2 adrese yapılan baskında; 13 bin 416 adet elektronik sigara likiti, 172 adet elektronik sigara, 10 bin 100 adet boş likit şişesi ve etiketi olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 150.000 TL değerinde ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi.

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"Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu"

Öte yandan, Manavgat ilçesinde bandrolsüz tütün ve makaron depolandığı, makaronlara basılan tütünlerin satışının ve dağıtımının yapıldığı bilgisiyle adrese yapılan operasyonda; 20 bin 400 adet boş makaron, 3. bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 24 kilogram açık kıyılmış tütün, 26 paket 1'er kiloluk bandrolsüz tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheliye işlem yapıldığı kaydedildi.

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