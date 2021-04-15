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  3. Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, kendilerini Konyaaltı Sahili'nde buldu.

Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Hava sıcaklığının 20 derece, nem oranını ise yüzde 69 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi. Hafta içi olmasına karşın sahilde yoğunlukların oluştuğu sahilde, bazıları denize girmeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Güzel havada dolaşan kent sakinleri, yakıcı güneşten korunmak için de gölgelik alanlar da oturdu.

"İNSANLAR EVE TIKILMAK İSTEMİYOR"

İzin gününde dolaşmak için sahile geldiğini belirten hemşire Seval Sir, "Sahillerimiz baya yoğun. Virüsten dolayı bu kadar yoğun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama insanlar da eve tıkılmak istemiyor. Hava çok güzel ve sıcak" dedi.

Üniversite öğrencisi Gülsüm Çetin de daha önce İzmir'den geldiğini ve Antalya'nın güzel bir şehir olduğundan bahsetti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

Antalya'da güneşi gören denize girdi: Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı

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