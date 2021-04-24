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  3. Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da elektrik direğine bayrak asmak için yol kenarında park halindeki vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün henüz 22 yaşında olduğu öğrenildi.

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yol kenarında park halindeki vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametine gitmekte olan 07 KBP 29 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Sungur (22), cadde üzerinde elektrik direklerine bayrak asmak için gelen N. B.'nin park ettiği 07 DDJ 32 plakalı vinçin demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sungur'un altından savrulan motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, vinç sürücüsü N. B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kahreden kaza! Vince çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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