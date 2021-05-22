Antalya'da kan donduran olay! Tartıştığı sevgilisini 2. katın penceresinden attı

Kadına yönelik şiddet durmak bilmiyor. Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. S.N.G., erkek arkadaşı A.S.D. ile aralarında çıkan kavga sonucunda 2. kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın 2. katında yaşandı. Hastaneye kaldırılan S.N.G. kendisini erkek arkadaşı A.S.D.'nin attığını iddia etti.

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, BENİ PENCEREDEN AŞAĞIYA ATTI"

S.N.G isimli genç kız, oto galeri sahibi erkek arkadaşı A.S.D.’nin yaşadığı eve geldi. Burada S.N.G. ve A.S.D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda genç kız, apartmanın girişinde park halindeki A.S.D.’ye ait lüks otomobilin üzerine düştü. Cam tavanının kırılması sonucu otomobilin içine düşen genç kızı gören vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kanlar içindeki S.N.G.’yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, erkek arkadaşı A.S.D.’yi ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Öte yandan genç kız polise verdiği ilk ifadesinde “Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden aşağıya attı” dedi.

‘HESABINDAN PARASINI ÇALMAKLA SUÇLADI’

Yaşanan olay sonrasında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan gözaltına alınan A.S.D. ise kız arkadaşı ile yaklaşık 10 aydır birlikte olduklarını söyledi. Kız arkadaşının ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığını söyleyen A.S.D., "Yanımda kaldığı süre içinde cep bankacılık hesabımda bulunan 4 bin 250 lirayı kendi hesabına aktarmış. Kendisinden gidip, şikayetçi oldum. Sabah 05.00 sıralarında yine geldi. Aramızda tartışma çıktı. Bana vurmaya başladı. Daha sonra pencereye çıkıp, kendini aşağıya bıraktı” diye konuştu.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEMİŞ

Olayı duyan komşuların ifadelerinde ise genç kızın eve zorla sokulduğu iddia edildi. İki sevgilinin saat 04.45 sıralarında birlikte binaya girdiklerini, genç kızı erkek arkadaşının çekiştirerek üst kattaki daireye çıkardığını, daire içerisinden kavga seslerinin geldiğini, genç kızın pencereden bağırarak yardım istediğini ve bir süre sonra park halinde bulunan aracın üzerine sırt üstü düştüğünü gördüklerini söyledi.

ZANLI HAKKINDA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

‘Görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit ve hakaret’ suçlarından kaydı olan A.S.D. ile ‘dolandırıcılık, kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından kaydı bulunan S.N.G hakkındaki soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.