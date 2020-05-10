Antalya'da kendisine verilen dışarı çıkma izninde çırılçıplak denize girdi

Antalya'da ilgin anlar yaşandı. Gazipaşa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde bir kişi, sahile gelerek çırılçıplak denize girdi. Selinus Sahili'ne saat 11.30 sıralarına gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak, elbiselerini çıkarmaya başladı. Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi. Kıyıda bir süre denize giren kimliği belirsiz adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.

Diğer yandan oltasını alarak sahile gelen bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Denizde kaybolan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan ekipler, balık tutmaya gelen vatandaşı uyarıp, sahilden uzaklaştırdı.

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