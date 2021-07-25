Antalya'da komşu dehşeti! Eve saldırıp önce komşusunun kolunu kopardı sonra köpeğini öldürdü

Aşığıoba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 yıldır 4 çocuğu ile birlikte apartmanda yaşayan 56 yaşındaki Asiye Emekli, karşı komşusu ile sık sık sorun yaşıyordu.

Son 1 yıldır tartışmaların dozu artarak kavgaya dönüştü, hatta taraflar darp nedeniyle karakolluk bile oldu. 4 ay önce ise eşi vefat eden Asiye Emekli'nin çocuklarının yasaklı bir cins köpek beslemesi nedeniyle bu kez tartışmalar yeniden alevlendi.

Karşı komşu İ.Y. Kurban Bayramı'nın 4. günü sabah saatlerinde Asiye Emekli ile yine tartışma başladı. Öfkelenen İ.Y., evine gidip aldığı pompalı tüfekle geri gelerek önce eve doğru sonra da bahçedeki köpeğe doğru ateş etti.

Köpeğin ölmesinin ardından pencerenin camını kıran İ.Y., girdiği evde Asiye Emekli ve çocukları Tuğba Emekli (23) ile oğlu Halil Emekli'yi (18) tehdit etti. Tehditlerde de durmayan Y.İ, Asiye Emekli'nin üzerine de ateş etti.

Annesinin sağ kolunun kanlar içinde kaldığını gören Tuğba Emekli, bir hışımla saldırganın önüne geçerek annesini öldürmemesi için yalvardı. Yaşananların ardından kaçan İ.Y., daha sonra yakalanarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çok kan kaybeden, sol kolundan da yaralanan Asiye Emekli ise ihbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Asiye Emekli'nin kolunu kurtarmak için doktorların müdahalesi sürüyor. Annesi gözlerinin önünde kurşunlanan Tuğba Emekli ise adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

''ANNEMİ ÖLDÜRMEMESİ İÇİN YALVARDIM''

Annesinin sabah saatlerinde, ‘Koşun yardım edin adam beni öldürecek' sözleriyle uyandıklarını anlatan genç kadın, “Hemen uyandık, bu şahıs bağırmaya devam ediyordu eve taş falan fırlattı. Şahıs daha sonra koşarak eve gidip tüfeği alıp geri geldi. Şahıs tüfeği sallaya sallaya gelince biz eve kaçtık.

Dışarıdan birkaç el eve ateş etti. Kardeşimi saçmalar sıyırdı. Girişte merdiven altında köpeğim vardı ona ateş ederek öldürdü. Ardından kapıya geldi, camı kırdı. Ben ailemi bir odaya topladım. İçeri giren şahıs kafamıza tüfek dayadı. 'Hepinizi öldüreceğim sizin, sizi öldürmeye geldim' dedi. Anneme tüfeği sıktı saçmalar yakın mesafeden koluna geldi. Önüne geçtim annemin, yalvardım, annesiz kalmak istemiyorum, zaten babasızım. Yalvardım yakardım. 'Benden şikayetçi olursanız, cezaevinden çıkar yarım kalan işimi bitiririm' dedi” diye konuştu.

''BENİM HAYATIMI MAHVETTİ''

Asiye Emekli ise yoğun bakımdan sonra servise alındı. Güçlükle konuşan Emekli yaşadığı dehşeti şöyle anlattı;

“Sabahleyin kalktım, kapının önüne gelmiş bana, ‘Seni öldüreceğim, seni burada yaşatmayacağım, cezaevine girip çıksam da seni öldüreceğim' dedi. 4 çocuğum var ben ölürsem tamamen yetim kalacaklar. Bu şahsı salmasınlar. Benim hayatımı mahvetti. Pompalı tüfekle evime salona kadar girdi. Evimi paramparça etti, köpeğimi öldürdü. Kolum düştü yere. Ben ölmek istemiyorum, adalet istiyorum. Çocuklarım var çünkü. Evimim her yerini delik deşik etti. Oğlumu da yaraladı. Hepinizi burada öldüreceğim dedi, çocuklarım saklandı”