Antalya'da korkutan deprem: Aksu ilçesi 3,5 ile sarsıldı! Son dakika haberi... AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgide, Antalya ilinin Aksu ilçesinde, saat 12.38 sıralarında 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 111.88 km olarak ölçüldü.

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