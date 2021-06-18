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  3. Antalya'da korkutan deprem: Aksu ilçesi 3,5 ile sarsıldı!

Antalya'da korkutan deprem: Aksu ilçesi 3,5 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgide, Antalya ilinin Aksu ilçesinde, saat 12.38 sıralarında 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 111.88 km olarak ölçüldü.

Antalya'da korkutan deprem: Aksu ilçesi 3,5 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerince yapılan duyuruda, Antalya'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Aksu ilçesi olarak belirlenirken saat 12.38 sıralarında gerçekleşen deprem 111.88 km derinlikte yaşandı.

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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