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  3. Antalya'da korkutucu olay! Tur teknesi alevler içinde kaldı!

Antalya'da korkutucu olay! Tur teknesi alevler içinde kaldı!

Antalya'nın Demre ilçesinde, bir tur teknesi alev alev yandı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen tekne yangın sonrası küle döndü.

Antalya'da korkutucu olay! Tur teknesi alevler içinde kaldı!

Yaşanan korkutucu olay, Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'ndeki limanda saat 20.30 sularında meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre, limanda bağlı Mehmet T.'ye ait 17 metrelik ‘Domino’ adlı tur teknesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Bu sırada yan taraftaki teknede bulunan Mehmet T. ve çevredekiler, teknenin yanmaya başladığını görünce müdahale etmek istedi. Çevredekiler alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken, yangın bir anda tüm tekneyi sardı. Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için teknenin halatları çözülürken, 1 saat boyunca denizin ortasında yanan milyonluk tekne kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da korkutucu olay! Tur teknesi alevler içinde kaldı!

Teknenin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.

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