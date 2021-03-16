Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca ailenin yakınları durumu polise bildirdi.

Ekipler siteye gelerek villanın kapısını kırıp içeri girdi.

Eve girdiklerinde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİNİ POMPALIYLA VURUP İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri villadan inceleme yaptıktan sonra Mustafa Gider’in, zemin katta annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını zemin kata indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Mustafa Gider'in yaklaşık 150 bin lira borcu olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği villada yaklaşık 1 yıldır oturdukları söylenen ailenin 8 kedi ile bir papağan beslediği, hayvanların bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, adli tıp morguna götürüldü.