Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin yeni ilgi alanı olay oldu!Başkan Yazıcı'nın ile Sağlıkçıların yaptığı Karting Yarışı nefesleri kesti!AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak 2021? AÖF ikinci dönem sınavları online mı olacak?AÖF diploma ücreti 2021 ne kadar?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'daPendik'te böbrek sağlığı ve şeker hastalıkları konularına değinildi!FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taGigi Hadid, yüzünü sakladığı kızını yanlışlıkta sosyal medyada gösterdiTV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'deMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yayımladı: Dünya genelinde okulların durumu nasıl?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!

Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde lüks bir villada, 4 kişilik aile silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede evin tek oğlu Mustafa Gider’in anne ve kız kardeşinin ardından babasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan aileden haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca ailenin yakınları durumu polise bildirdi.

Ekipler siteye gelerek villanın kapısını kırıp içeri girdi.

Eve girdiklerinde aynı aileden 4 kişiyi silahla vurulmuş halde bulan polisler, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. 

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!

AİLESİNİ POMPALIYLA VURUP İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri villadan inceleme yaptıktan sonra Mustafa Gider’in, zemin katta annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını zemin kata indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Mustafa Gider'in yaklaşık 150 bin lira borcu olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği villada yaklaşık 1 yıldır oturdukları söylenen ailenin 8 kedi ile bir papağan beslediği, hayvanların bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, adli tıp morguna götürüldü.

Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!Antalya'da lüks villada aynı aileden 4 kişi öldü!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT