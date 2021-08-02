Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!

Manavgat'ta 6 gün önce başlayan orman yangını, henüz hala söndürülebilmiş değil. Yangınla itfaiye, kolluk kuvvetleri ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri hem kurtarma hem gıda ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye ardımda bulunuyor. Gönüllülerin birçoğu da işini ve ailesini geride bırakarak, Manavgat ilçesinde yangının kontrol altına alınması için çaba sarf ediyor.

"ÇOCUKLARIM ALEVERİN İÇİNDE KALDI"

Yangınla mücadele eden ekiplerin zorlandığı bir başka konu ise asılsız ihbarlar oluyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaşmasını engellemek isteyen bazı kişiler AFAD ve AKUT görevlilerini arayarak "Evimiz yanıyor", "Çocuklarım alevlerin içinde kaldı" gibi ihbarlarda bulunuyor.

GİTTİKLERİNDE ÖYLE OLMADIĞINI GÖRÜYORLAR

Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.

Görevliler, genelde hayvanlarının kurtarılması için asılsız ihbarda bulunan kişilerin kendilerine zorluk çıkardığını söylüyor. Ailelerini geride bırakarak bölgedeki yangına müdahaleye koşan görevliler "Zaman bizim için çok önemli. İnsanlar arayıp 'yaralımız var' diye yardım istiyor ancak gittiğimizde samanlıklarının söndürülmesini istiyorlar" ifadelerine yer verdi.