Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladıFakir isminin anlamı nedir, Fakir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladıÇinar isminin anlamı nedir, Çinar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çaliş isminin anlamı nedir, Çaliş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fenerbahçe, sağ bekini İngiltere'de buldu! Cedric Soares transferi için harekete geçildiAzra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Murat Ayhan kimdir? Kaç yaşında?Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!LGS nakil sonuçları açıklandı mı ? 2021 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranıCem Yılmaz filmleri çekmeden sattı! Alacağı ücret dudak uçuklattı!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!

Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarının büyük çoğunluğu söndürülmüş olsa da devam eden yangınlara müdahale çalışmalara sürüyor. Bir yandan yangınla mücadele eden ekipler, bir yandan da gelen asılsız ihbarlarla uğraşmak zorunda kalıyor.

Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!

Manavgat'ta 6 gün önce başlayan orman yangını, henüz hala söndürülebilmiş değil. Yangınla itfaiye, kolluk kuvvetleri ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri hem kurtarma hem gıda ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye ardımda bulunuyor. Gönüllülerin birçoğu da işini ve ailesini geride bırakarak, Manavgat ilçesinde yangının kontrol altına alınması için çaba sarf ediyor.

Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!

"ÇOCUKLARIM ALEVERİN İÇİNDE KALDI"

Yangınla mücadele eden ekiplerin zorlandığı bir başka konu ise asılsız ihbarlar oluyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaşmasını engellemek isteyen bazı kişiler AFAD ve AKUT  görevlilerini arayarak "Evimiz yanıyor", "Çocuklarım alevlerin içinde kaldı" gibi ihbarlarda bulunuyor.

GİTTİKLERİNDE ÖYLE OLMADIĞINI GÖRÜYORLAR

Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.

Görevliler, genelde hayvanlarının kurtarılması için asılsız ihbarda bulunan kişilerin kendilerine zorluk çıkardığını söylüyor. Ailelerini geride bırakarak bölgedeki yangına müdahaleye koşan görevliler "Zaman bizim için çok önemli. İnsanlar arayıp 'yaralımız var' diye yardım istiyor ancak gittiğimizde samanlıklarının söndürülmesini istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da orman yangınlarına müdahale eden ekipler, sahte ihbarlarla oylanıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT