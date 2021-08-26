Antalya'da orman yangınlarından etkilenen hayvanlar: Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında en çokta hayvanlar etkilendi. Alevlerin ortasında kalan birçok hayvan ağır yaralandı. Yaralı hayvanlar, ekipler ve gönüllülerin yardımıyla yangın bölgesinden kurtarılarak güvenli bölgelere getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından kurtarılan yaralı hayvanlar ilk olarak bölgede kurulan sahra çadırında tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan hayvanların 20 gün boyunca tedavileri sürdü. Vücutlarında 3'üncü derece yanık bulunan hayvanlar, özel donanımlı araçlar ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

YARALANANLAR HAYVANLARIN NAKİL SÜRECİNİ ANLATTILAR

Hayvanların nakil süreci ile ilgili veteriner Utku Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir kısmı yangın bölgesinde, bizzat saha çalışmalarımız esnasında bulduğumuz kaplumbağa, kedi, köpek gibi hayvanları ormandan topladık. Bir kısmı da köylü tarafından bize getirildi ve çadırda tedavi altına alındı. 20 gün kadar acil müdahalesini Manavgat'ta sahra çadırında yaptık. Orada 8 hekimdik. 100'e yakın gönüllümüz vardı. Hayati riski bitenlerin sevklerini buraya ambulansla yaptık." dedi.

Yaralı hayvanlara yapılan müdahaleleri ise veteriner Mahmut Emin şu sözlerle anlattı: "Vücudunda yanık olan hayvanlarımız var. Onların tedavilerini yapıyoruz. Serumlarını takıyoruz. Her hayvan, yanık derecesine göre tedavileri yapılıyor. Sahra hastanesindeki sistem burada da devam ediyor. 'Ahmet' ismini verdiğimiz boğanın ilk geldiğinde yarısından daha fazla yanığı vardı. Onun acil müdahalesi ve tedavileri yapıldı. Şimdi durumu gayet normal. Yarası da iyileşme seviyesine geldi. Diğer hayvanların da tedavileri gayet iyi gidiyor. Serumları ve antibiyotikleri veriliyor. Tüm cerrahi müdahaleleri yapılıyor. Ayakta olanlar var. Yeme ve içmeleri de çok daha iyi seviyede." ifadelerini kullandı.







