Antalya'da otel görevlisinden taciz skandalı! Uyuyan kadın müşterinin bacaklarına dokunup mastürbasyon yaptı

Antalya'da bir otel görevlisi, otelde konaklayan bir kadının odasına girip kendisini tatmin ettiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Kadının olay anında durumu fark etmesi ve çığlık atmasıyla görevli odadan kaçtı. Olayın ardından kadının şikayeti üzerine adam mahkemeye çıkartılan kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde iş için kente gelip otele yerleşen B.A. odasında uyurken sabaha karşı birinin bacağına dokunduğunu hissedip, uyandı. B.A., otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunup mastürbasyon yaptığını gördü.

OTEL YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çığlık atan B.A., E.A.'yı odasından çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A., kendini odaya kapattı. B.A., E.A.'dan cinsel saldırı iddiası, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden de gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra Antalya'dan ayrıldı.

''İKİ ELİMLE DİZİNE DOKUNDUM''

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi.

ZANLI KENTİ TERK ETTİ

E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra kenti terk ettiği belirtildi.