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  3. Antalya’da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ölü, 2 yaralı var

Antalya’da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ölü, 2 yaralı var

Antalya Akseki’de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 2 çocuk yaralandı.

Antalya’da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ölü, 2 yaralı var

Saat 11.00 sıralarında gerçekleşen kazada , Antalya istikametine giden M.M.İ.'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştılar.

Kazada otomobil soförü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. hayata gözlerini yumarken, aynı araçta yer alan çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.

Antalya’da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ölü, 2 yaralı var

Sağlık ekibi tarafından çocuklar Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüste ise yaralı bulunmadığı söylendi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga nakledildi.

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