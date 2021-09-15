Antalya’da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ölü, 2 yaralı var

Saat 11.00 sıralarında gerçekleşen kazada , Antalya istikametine giden M.M.İ.'nin kullandığı 42 BTC 15 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştılar.

Kazada otomobil soförü M.M.İ ve araçta bulunan Z.İ. hayata gözlerini yumarken, aynı araçta yer alan çocuklar S.İ. ve E.İ. yaralandı.

Sağlık ekibi tarafından çocuklar Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüste ise yaralı bulunmadığı söylendi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga nakledildi.