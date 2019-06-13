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  3. Antalya'da özel hastanede feci patlama! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'da özel hastanede feci patlama! Ölü ve yaralılar var...

Antalya' da, özel bir hastanede patlama gerçekleşti. Olayın klima ünitesinin patlaması nedeniyle olduğu belirlendi. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Antalya'da özel hastanede feci patlama! Ölü ve yaralılar var...

Antalya' da, özel bir hastanede patlama gerçekleşti. Olayın klima ünitesinin patlaması nedeniyle olduğu belirlendi. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.


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