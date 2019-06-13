Antalya'da özel hastanede feci patlama! Ölü ve yaralılar var... Antalya' da, özel bir hastanede patlama gerçekleşti. Olayın klima ünitesinin patlaması nedeniyle olduğu belirlendi. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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Antalya' da, özel bir hastanede patlama gerçekleşti. Olayın klima ünitesinin patlaması nedeniyle olduğu belirlendi. Patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Muratpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir hastanede saat 09.30 sıralarında klima bakımı yapıldığı sırada, patlama meydana geldi. Polis yetkilileri olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.





