Antalya'da pes dedirten anlar! Ters yönden giden otomobil korku dolu anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlek caddede ters yönde ilerleyen otomobil, sürücü ve yayalara korku dolu anlar yaşattı.

Melahat Ersoy
Editör
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Antalya'da pes dedirten anlar! Ters yönden giden otomobil korku dolu anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlek caddede ters yönde ilerleyen otomobil, sürücü ve yayalara korku dolu anlar yaşattı. Sürücü, lastikleri patlayan aracı bırakarak kaçtı.

Antalya'da pes dedirten anlar! Ters yönden giden otomobil korku dolu anlar yaşattı

JANDARMAYA İHBAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi'nden köprü istikametine seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, Mehmet Akif Caddesi kavşağındaki jandarmalara başka bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı ihbarında bulundu. İhbarda bulunulan 07 AOH 646 plakalı Tofaş Doğan otomobil, bir anda karşı şeride geçerek hızını kesmeden Manavgat Köprüsü'ne kadar gittikten sonra ters yönden Fevzipaşa Caddesi'ne girdi. Bu sırada karşıdan gelen Asayiş Büro ekibinin bulunduğu sivil araç, ters yönden gelen otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara zarar vermemesi için müdahalede bulunmadı.

Antalya'da pes dedirten anlar! Ters yönden giden otomobil korku dolu anlar yaşattı

PARA CEZASI UYGULANDI

Ters yönden Atatürk Caddesi'ne giren ve hızla yoluna devam eden otomobil, vatandaşların şaşkın bakışları arasında Pazartesi Pazarı istikametine döndü. Kural tanımaz sürücü, ters yönden girdiği kavşaklarda kaldırıma çarpması sonucu lastikleri zarar gördü ve aracını kapıları açık şekilde bırakıp aldığı çantayla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen trafik ve asayiş ekipleri, araçta 07 ZY 078 seri numaralı başka bir araca ait plaka, 1 adet bıçak, 1 adet gülle şeklinde demir metal ve 2-3 tane büyük taş buldu. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince aracın plakası üzerinden ters istikamette araç kullanmaktan bin 823, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 427 ve yasak yere park etmekten 196 TL olmak üzere toplam 2 bin 476 lira para cezası uygulandı. Otomobil Manavgat'ın en işlek iki caddesinde ters yönden giderken bir kaza yaşanmaması ise sevindirdi.

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