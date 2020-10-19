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Antalyada polis ekipleri 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Antalya’da emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan bol miktarda döviz ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Antalyada polis ekipleri 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli otomobil MOBESE kameralarınca polis tarafından takibe alındı. Bir süre uzaktan takip edilen araç motorize yunus polisi ekipleri tarafından kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler araç içerisinden kimliği öğrenilemeyen Kırgızistan uyruklu 2 şüpheliyi araçtan indirip üst araması yaparak kelepçeledi. Otomobilde yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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