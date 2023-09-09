Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Kazada 1 Polanyalı turist olay yerinde yaşamını yetirirken, 10 turist yaralandı. Kazaya neden olan Beton Mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Olayın kamera görüntüleri de orta çıktı.

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Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!

Korkunç kaza Alanya istikameti D-400 karayolundaki tünel çıkışında meydan geldi.

TAKLA ATARAK SÜRÜKLENDİ

Sol şeritte her şeyden habersiz kendi halinde ilerleyen safari aracı, arkadan gelen Beton mikserinin öndeki otomobile çarpmasıyla otomobil kontrolden çıkarak safari aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan safari aracı, metrelerce sürüklenerek durabildi.

1 POLANYALI TURİSİT HAYATINI KAYBETTİ, 10 TURİST YARALI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan Polonyalı turist T.P.K. (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 10 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikseri ile kazaya karışan bir aracın sürüş hakimiyetinden çıkıp safari aracına çarptığı, ardından da turistle dolu safari aracının da yan yatması yer aldı.

Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!

Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!

Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!

KAYNAK: İHA

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