Antalya'da sağlık çalışanlarının izni ikinci bir emre kadar iptal edildi!!

Etkisini mart ayından beri sürdüren koronavirüs salgının devam ettiği bu süreçte Temmuz ayının sonunca çıkmaya başlayan ve 60 bin hektara yakın orman arazisi ile çevre ilçelerle birlikte 59 mahallede etkili olan tarihin en büyük yangın felaketlerinden biri olarak sayılan felaketin yaşandığı Antalya'da, İl Umumi ve Hıfzısıhha Kurulu, yeni bir karar aldı.

Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin (şu anki izni dahil) iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi.

ANTALYA VAKA SAYISINDA TURUNCU RENKTE

Sağlık Bakanlığı'nın 24- 30 Temmuz tarihleri arasındaki son verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 70.68 kişiyle Antalya 'turuncu' kategoride yer alıyor. 8 Ağustos itibarıyla ise Antalya'da birinci doz aşı oranı 73.1'e yükleseldi ve 'sarı' kategoride bulunuyor.

Kurul, 30 Ağustos 2020 tarihinde aldığı, 'İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına' şeklindeki kararının süresini de pandeminin seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.