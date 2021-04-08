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  3. Antalya'da sağlık memurundan üzücü haber geldi: Kansere yenik düştü

Antalya'da sağlık memurundan üzücü haber geldi: Kansere yenik düştü

Antalya'da bir süredir kanserle mücadele eden 46 yaşındaki sağlık memuru Ayfer Ülkü hayatını kaybetti.

Antalya'da sağlık memurundan üzücü haber geldi: Kansere yenik düştü

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olarak görev yapan 46 yaşındaki Ayfer Ülkü'den acı haber geldi. Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden Ülkü, dün akşam özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Daha önce Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeliği ve kadın kolları başkanlığı da yapan Ülkü, Kurşunlu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Ülkü'nün ailesi ve dostlarının yanı sıra Sağlık-Sen yöneticileri de katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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