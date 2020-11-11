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  3. Antalya'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Antalya'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Antalya'da otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Kaza, Altındağ Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ES 157 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Otçu, seyir halinde ilerlediği esnada bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, önce seyir halinde ilerleyen önündeki otomobile iki kez arkadan hafif şekilde çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Otçu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Antalya'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Antalya'da seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü kaza yaptı



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