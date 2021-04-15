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Antalya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkulukları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması için sorumluluğunda bulunan caddelerde eksik ve deforme olan oto korkuluklarında bakım onarım çalışması başlattı.

Antalya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkulukları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sorumluluğunda bulunan cadde, kavşak, köprü ve sokaklarda, yol-yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkuluklara yönelik bakım ve onarım çalışması başlattı.

Fen İşleri ekipleri, caddelerde ihtiyaç olan bölgelere yeni oto korkuluklar monte ederken, mevcut oto korkulukların kazalar nedeniyle bozulan bölümlerini de onarıyor. Çalışma kapsamında 1 milyon 500 bin lira yatırım maliyetiyle yaklaşık 4 kilometrelik oto korkuluk bariyer bakım-onarım ve yeni oto korkuluk imalatı yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkulukları yenileniyor

Antalya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkulukları yenileniyor

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