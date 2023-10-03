Antalya'da trafik polislerinin çocuk sürücüyle 'dur' imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!

Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacan, polisin "dur" ihtarına uymayıp kullandıkları arkasında ahşap palet yüklü açık kasa kamyonetle kaçtı.

YAYINLAMA
Google News
Antalya'da trafik polislerinin çocuk sürücüyle 'dur' imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!

Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacan, polisin "dur" ihtarına uymayıp kullandıkları arkasında ahşap palet yüklü açık kasa kamyonetle kaçtı. Kaldırımlara çıkıp bazı araçlara da zarar veren afacanlar, yaklaşık 30 dakikada 3 ilçede ortalığı birbirine kattı, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu durdurulabildi. Araçtaki 2 çocuk yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, araçtan inmeye fırsat bulamayan en küçük çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 afacanı, arkasında ahşap palet yüklü 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyonetle gezdikleri sırada polis durdurmak istedi. İhbara uymayıp kamyonetle kaçmaya başlayan afacanların peşine motorize ve otomobilli trafik ekipleri takıldı. Kaçış sırasında zaman zaman kullandıkları kamyonetle kaldırıma çıkan küçük çocuklar, bazı araçlara da zarar verdi. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonucunda aracı Güvenlik Mahallesi 266 Sokak'ta durduran küçük sürücü ve yanındaki diğer arkadaşı yaya olarak kaçıp izini kaybettirirken, kaçmaya fırsat bulamayan en küçükleri M.B. (12) polis ekiplerince yakalandı.

Oldukça korktuğu gözlenen M.B. ekiplerce polis merkezine götürülürken, araç çekiciye yüklenip otoparka çekildi.

Olayı gören mahalle sakinlerinden Ayşe Günay, "Bağırışlara çıktım, 12-13 yaşlarındaydılar. Akılları ermiyor ama böyle araç kullanmaları iyi değil. Afacan hem de nasıl afacanlar" dedi.

Antalya'da trafik polislerinin çocuklarla imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!

Antalya'da trafik polislerinin çocuklarla imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!

Antalya'da trafik polislerinin çocuklarla imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Jandarma ve emniyetten "Güvenli Okul Projesi", Okul ve çevreleri denetleniyor
Jandarma ve emniyetten "Güvenli Okul Projesi", Okul ve çevreleri denetleniyor
Ayşenur Arslan savcılıktaki bir saatlik ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Ayşenur Arslan savcılıktaki bir saatlik ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Esenyurt'ta ilginç anlar! Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesti, banka onay vermeden damadı bırakmadı!
Esenyurt'ta ilginç anlar! Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesti, banka onay vermeden damadı bırakmadı!
Kız arkadaşıyla tartıştışan genç kendine zarar verdi!
Kız arkadaşıyla tartıştışan genç kendine zarar verdi!
Son Haberler
Bakan Uraloğlu, öğrencilere internet desteği için tarih verdi! Öğrenciler ne zaman bedava internet kullanmaya başlayacak?
Bakan Uraloğlu, öğrencilere internet desteği için tarih verdi! Öğrenciler ne zaman bedava internet kullanmaya başlayacak?
PESİAD Başkanı Kadir Bayram ve yönetimi yeni sezon açılışında yerel basınla bir araya geldi
PESİAD Başkanı Kadir Bayram ve yönetimi yeni sezon açılışında yerel basınla bir araya geldi
Antalya'da trafik polislerinin çocuk sürücüyle 'dur' imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!
Antalya'da trafik polislerinin çocuk sürücüyle 'dur' imtihanı! 20 dakika kovaladılar, 3 ilçe birbirine girdi!
MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile 2 yıllık imza attı
MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile 2 yıllık imza attı
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı! Yakalanan kadının pazar arabasından bakın ne çıktı?
Başakşehir'de küçük çocuğa zorla alkol içirmişti! O şahıs tutuklandı
Başakşehir'de küçük çocuğa zorla alkol içirmişti! O şahıs tutuklandı
Çok Okunanlar
PESİAD Başkanı Kadir Bayram ve yönetimi yeni sezon açılışında yerel basınla bir araya geldi
PESİAD Başkanı Kadir Bayram ve yönetimi yeni sezon açılışında yerel basınla bir araya geldi
Memur- Emekli zammı ne kadar olacak 2023 -2024? 3 aylık enflasyon belli oldu, SSK , BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Memur- Emekli zammı ne kadar olacak 2023 -2024? 3 aylık enflasyon belli oldu, SSK , BAĞ-KUR emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı
Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazından muhteşem haber! Üretim iki kat arttı
İYİ Partinin İzmir adayı Ümit Özlale partisine rest çekti! ''Eğer öyle bir şey olursa istifa ederim''
İYİ Partinin İzmir adayı Ümit Özlale partisine rest çekti! ''Eğer öyle bir şey olursa istifa ederim''
Pendik’te korna kavgası! Trafikte korna çaldı diye bıçak çeken şahıs yakalandı
Pendik’te korna kavgası! Trafikte korna çaldı diye bıçak çeken şahıs yakalandı
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 21 ilçeye 3 Ekim Salı günü elektrik kesintisi olacak, İşte elektrik kesintisi olacak o ilçeler
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 21 ilçeye 3 Ekim Salı günü elektrik kesintisi olacak, İşte elektrik kesintisi olacak o ilçeler
Yorumlananlar
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!
Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu
Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu