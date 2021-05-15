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Antalya'da turistler bayramın son gününün keyfini sürdü

Bayramın son gününde Antalya'da kısıtlamadan muaf tutulan turistler Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girdi.

Antalya'da turistler bayramın son gününün keyfini sürdü

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci devam ederken , Ramazan Bayramı'nın son günü turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu

Kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yapan polis ekipleri, dışarıdaki kişilerin, sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti. 

Hava sıcaklığının giderek arttığı ve nem oranının yüzde 77'ye ulaştığı kentte sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Kısıtlamadan muaf turistler, su sıcaklığı 23 derece olan denize girerken, kumlara uzanarak, güneşlendi.

Çocuklar ise kum üzerinde oyun oynadı.

Antalya'da turistler bayramın son gününün keyfini sürdü

Antalya'da turistler bayramın son gününün keyfini sürdü

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(DHA)

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