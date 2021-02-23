Antalya'da yaşayan iki bacanağın hüzünlendiren vefatı

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde sebze komisyonculuğu yaparak hayatını devam ettiren Sadullah Erdoğan, dün saat 16.00 sularında Burdur Tefenni'den dönerken trafik kazası geçirdi. Yolculuk sırasında aracının hakimiyetini kaybetmesi üzerine gerçekleşen kazada vefat etti. Bacanağı Recep Gezgin ise bu durumu öğrendiğinde kalp krizi geçirerek yaşamanı yitirdi. İki bacanağın aynı gün vefat etmesi duyanları şok etti.

Komisyoncu Erdoğan'ın Burdur'un Tefenni ilçesine yaz dönemi kapsamında yer ölçümü yapmak üzere gittiği öğrenildi. Burdur'dan yaşadığı yere dönerken yolda geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Bacanağının vefat haberini alan Recep Gezgin, fenalık geçirdi. Yaşadığı üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçiren Gezgin de aynı günün sonunda hayata gözlerini kapadı. Gezgin'in Aksu Fettahlı Mahallesi'nde çiftçilik ile geçindiği ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. İki bacanağın aynı gün vefat etmesi ailelerin üzüntüsünü daha fazla artırdı.

Sadullah Erdoğan, kaza sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Cenazesi ise Aksu Murtuna Çıraklık Mezarlığı'na defnedilecek. Bacanağı Recep Gezgin ise Fettahlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.