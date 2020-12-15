Antalya'da yaşlı kadına kapkaç şoku!
Antalya'nın Kepez ilçesinde 63 yaşındaki kadın kapkaça uğradı. Çantasını motosikletli 2 kişiye kaptıran yaşlı kadın panik yaşadı.
Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi.
63 yaşındaki İmrane Oral yürüyüş yapmak için evinden çıktı.
İmrane Oral'ın içerisinde cep telefonunun bulunduğu çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Çantasını kaptıran yaşlı kadın panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 63 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 kişiyi verilen eşkal doğrultusunda yakalamak için çalışma başlattı.