Antalya'da yeni önlemler: Kamuda HES zorunluluğu ve 1065 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalara girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sorgulama yapılmasına karar verdi. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri ise 10.00-17.00 olarak değiştirildi.

15 EYLÜLDE 2 YENİ KARAR UYGULAMAYA KONACAK

İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 15 Eylül tarihi itibariyle iki yeni karar aldı. İl genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve kamu tüm bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu HES uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak. HES kodu bulunmayan kişiler, HES koduna göre koronavirüslü veya koronavirüslü biriyle temaslı olduğu belirlenen kişiler ise bu tür kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bankalara giriş yapamayacak.

ÇALIŞAN 65 YAŞ ÜSTÜ KARARDAN MUAF

Kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönündeki 14 Ağustos 2020 tarihli kararında da değişikliğe gitti. Yeni karara göre, 15 Eylül itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saatler, 10.00-17.00 arası olarak değiştirildi.

Kararda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

65 yaş ve üzeri, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler de (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.