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  3. Antalya'daki inşaatta gerçekleşen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı

Antalya'daki inşaatta gerçekleşen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı

Antalya'da 7 katlı bir binanın dış cephe boyasını yapmak için inşaat asansörüne çıkan 40 yaşındaki Mustafa Söğütalan ve 35 yaşındaki Kemal Ağıl, asansörün halatının koparak yere çakılması üzerine ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Antalya'daki inşaatta gerçekleşen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı

ANTALYA'da 7 katlı binanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada, üzerinde oldukları inşaat asansör halatının kopması sonucu 2'nci kattan düşen Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1432 sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 2'nci katında, dış cephe boyasını yapan Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, inşaat asansörüne çıkarak çalışmaya başladığı sırada asansörün halatı koptu. Beton zemine düşen 2 işçiye, ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 işçiyi ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl'ın durumlarının ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Berna Akkaya
Editör


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