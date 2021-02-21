Antalya’dan gelen görüntüler pes dedirtti: Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlence gecesi düzenlediler!

Antalya'da bir otelin, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında kapalı olması gereken disko bölümünde çekildiği öğrenilen görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Orada bulunan bir müşterinin kamera kaydına aldığı görüntülerde, eğlenen kişilerde maske ve sosyal mesafenin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

"FARKLI BİR GEZEGENDE YAŞIYORLAR"

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle otellerde canlı müzik kısıtlaması getirilmesine rağmen Muratpaşa ilçesine bağlı Lara bölgesindeki bir otelde çekildiği belirtilen görüntüler, bu kadarına pes dedirtti.

Kısıtlamayı ihlal eden otel yetkililerinin açtığı diskoda, müşteriler maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak saatlerce eğlendi. Otel müşterilerinden birisi ise görüntüleri kayda alarak "Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü.