Antalya'nın Alanya ilçesinde Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 51 yaşındaki bir kişi, bahçesindeki budamak için çıktığı avokado ağacından düşerek öldü.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yaşayan Ali Coşkun (51), akşam saatlerinde budamak için evinin önündeki avokado ağacına çıktı. Coşkun, avokado ağacının uzayan dallarını budamaya başladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden sert zemine düştü. Çevredekiler durumu fark ederek sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Coşkun'un yaşamanı yitirdiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Coşkun'un cesedi morga konuldu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.